acmilan - Leao assist per la finale, bene Kalulu e la Svezia

Fonte: acmilan.com

Pochi minuti in campo ma un contributo decisivo per Rafael Leão nella vittoria di ieri del Portogallo per 3-1 sulla Turchia, successo che consente ai lusitani di accedere alla Finale Playoff di martedì per l'accesso al Mondiale 2022. Entrato all'88' al posto di Otávio (autore del primo gol portoghese), il numero 17 rossonero si è infatti segnalato per lo splendido assist servito a Matheus Nunes per il gol che ha chiuso il risultato per il Portogallo, vincendo la resistenza di un'orgogliosa Turchia. Martedì, però, non ci sarà l'ipotizzato scontro finale al do Dragão tra Portogallo e Italia: gli azzurri hanno infatti perso per 1-0 a Palermo contro la Macedonia del Nord. Buona la prova di Alessandro Florenzi, in campo per tutti i 90' e protagonista di un paio di buoni salvataggi difensivi; 13' nel finale invece per Sandro Tonali. I campioni d'Europa rimangono quindi fuori dal Mondiale per la seconda edizione consecutiva, e giocheranno martedì un'amichevole ininfluente in Turchia.

Leão non sarà però l'unico giocatore rossonero a disputare una Finale per l'accesso al Mondiale in Qatar: anche la Svezia - nonostante l'assenza di Ibrahimović per squalifica - ha vinto la sua semifinale battendo la Repubblica Ceca per 1-0, con un gol nei supplementari dell'ex Palermo Quaison. Gli svedesi giocheranno martedì sera a Chorzów contro la Polonia. Buona serata anche per Pierre Kalulu, in campo 90' nel successo della Francia Under-21 (2-0 sulle Fær Øer) per le qualificazioni all'Europeo di categoria che si svolgerà nel 2023: i transalpini guidano il Gruppo H con 19 punti in 7 partite e vedono sempre più vicina la qualificazione.