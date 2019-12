acmilan - Meet&Greet: Mateo Musacchio al Milan Store

Dopo Theo Hernández e Ismaël Bennacer, anche Musacchio è stato protagonista di uno speciale Meet&Greet in compagnia dei tifosi rossoneri, i quali hanno dimostrato grande partecipazione e anche grande affetto per Mateo. Alla sua terza stagione nel Diavolo, diventato ormai un elemento imprescindibile per affidabilità e rendimento, il difensore argentino ha incontrato tutti i milanisti presenti al Milan Store di Galleria San Carlo per scattare foto e firmare autografi insieme a loro.