acmilan - Nel mirino di Theo

A Theo Hernández mancano solo 2 gol per essere il primo giocatore francese non attaccante del Milan, per numero di gol segnati. La rivelazione rossonera ha già messo a segno sei gol, cinque in campionato e una in Coppa Italia. Esattamente come ha fatto, ad esempio, il suo connazionale Christophe Dugarry nel 1996-97, anche nel suo caso 5 reti in campionato più quella messa a segno contro i norvegesi del Rosenborg in una serata poco fortunata di Champions League.



Le sei reti di Theo hanno un valore e hanno un peso, non solo statistico. In ogni caso nella graduatoria franco-rossonera, il nostro giocatore si trova già nella scia di due importanti giocatori rossoneri: Marcel Desailly e Mathieu Flamini.



Marcello ha giocato 4 stagioni nel Milan con 7 gol all'attivo, invece nello score di Mathieu cinque stagioni e otto reti. Non ha ancora finito la sua prima annata rossonera Theo e si trova già a quota sei. Sempre tra i francesi rossoneri, va ricordato che Patrick Vieira era arrivato giovanissimo al Milan e rimase per pochi mesi a Milanello, zero gol in ogni caso per lui. Erano stati molto promettenti gli inizi di Ibrahim Ba, con una ottima prestazione in amichevole a Monza e la rete alla Lazio in campionato.



Poi però più nulla in termini di gol all'attivo. Sono molto avanti invece, rispetto a Theo, ma non si sa mai con il passare degli anni, i tre attaccanti francesi del Milan: Jean Pierre Papin 31 gol in gare ufficiali, Nestor Combin e Jérémy Ménez 20.