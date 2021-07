acmilan - #NewPlayerUnlocked: partecipa al concorso e vinci

Un'estate per provare a vincere insieme a noi. Tifosi rossoneri, è il momento di partecipare al nostro esclusivo concorso #NewPlayerUnlocked. Otto settimane, dal 12 luglio al 6 settembre, con tantissimi premi in palio.

Come fare per vincere? Accedi al tuo account MyMilan e collegati sul sito newplayerunlocked.acmilan.com: hai a disposizione un tentativo a settimana per girare la carta e trovare il nostro ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato estivo. E se non vinci al primo colpo, puoi sempre riprovarci per un massimo di 8 tentativi.

Ogni settimana ci saranno in palio premi speciali come la nostra Home Authentic Jersey 2021/22 e tante Gift Card da spendere nel nostro Store ufficiale.