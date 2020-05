acmilan - Nostri ragazzi salutano

Non ha giocato solo in rossonero, Alessandro Matri. Ma è sempre stato milanista e ha chiuso la sua carriera agonistica con i nostri colori nel cuore. Ale è arrivato al Milan che non aveva nemmeno 12 anni e ha esordito in Serie A nel Milan quando mancavano pochi mesi a compierne 17.



Otto anni di settore giovanile, otto anni di educazione e cultura sportiva, diversi anni in prestito in Serie A avendo come base il contratto con il Diavolo. Questa è stata la carriera milanista di Alessandro Matri, una carriera che il ragazzone lodigiano ha chiuso l'altro ieri, dando l'addio al calcio e ringraziando la sua famiglia e tutte le persone che gli sono state vicino.



Tra il settembre 2013 e il gennaio 2014, Matri era tornato anche a giocare nel Milan. Come ha ammesso di recente su Instagram: "Il sogno mio e di Davide di Astori era sempre quello di tornare al Milan. Alla nostra epoca Milanello era come Hollywood, era il calcio che sognavi. La gente di Milanello che ti coccolava, i magazzinieri che non ti facevano mancare nulla. C'erano Maldini, Sheva... Tornare è il sogno di tutti i ragazzi cresciuti in rossonero".



Purtroppo per Ale, però, nella vita... "Ci sono alti e bassi e purtroppo i bassi sono arrivati al Milan. Quando si è tifosi ci si sente sempre in dovere di dare qualcosa in più ma spesso non ce la fai. Il Milan resta la mia mamma calcistica: mi ha cresciuto, mi ha insegnato come stare in questo mondo e quindi gli sono solo grato".