acmilan - Season Review, Dudelange-Milan: positivo l'esordio europeo

Il Milan non giocava in Lussemburgo dal 1972, quando i rossoneri disputarono la prima partita di calcio ufficiale dopo la strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco. Il livello medio del Dudelange autorizzava Rino Gattuso a dare spazio a tutti coloro che avevano giocato poco fino a quel momento, compreso Mattia Caldara che avrebbe poi disputato una buona partita. Non è mai semplicissimo giocare a calcio quando hai tutto da perdere. Il Milan crea molte occasioni nel primo tempo, ma nessun gol. La rete arriva con Higuain nel primo quarto d'ora della ripresa. A quel punto i tifosi speravano che la squadra segnasse altre reti, invece arrivarono solo altre occasioni ma nessun gol. Non una gara brillante che si sarebbe poi rivelata in linea con l'intera Europa League rossonera 2018-19.