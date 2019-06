acmilan - Season Review, Milan-Genoa: fattore Suso e capitan Romagnoli

MILAN-GENOA: IL FATTORE SUSO

Non solo Caldara. Prima della partita di recupero contro il Genoa, anche Lucas Biglia, con un urlo di dolore nell'allenamento di rifinitura, accusa un serio infortunio al polpaccio. È il momento di compattare il gruppo e di rinserrare le fila. Sul fronte genoano, Ivan Juric capisce il momento rossonero e punta molto sulla partita di San Siro per fare punti. L'ex genoano Suso diventa, per la seconda volta consecutiva nel giro di tre giorni e sempre contro una squadra genovese, lo spartiacque decisivo. Spacca la partita con un gol dei suoi lo spagnolo, in una gara che inizia a segnalare i primi importanti segnali di crescita da parte di Bakayoko. Un disimpegno difensivo sfortunato consegna il pareggio al Genoa, al quale si ribella negli ultimi secondi di recupero Alessio Romagnoli che con il suo 2-1 va a riprendersi quanto il Milan aveva perso nel finale contro l'Atalanta.