acmilan - #tbt - Inzaghi e l'importanza del ritiro

Il Milan era reduce da due vittorie consecutive in campionato, anche importanti: nel Derby a San Siro e in trasferta contro la Lazio. Ma arrivava a Milano una Sampdoria in gran forma e tre giorni dopo i rossoneri erano attesi dal ritorno di Champions League contro lo Sparta Praga. Ecco perché era un sabato di attesa e fibrillazione a Milanello...

PIPPO, COME STAI?

C'erano due Pippo nel Milan 2003/2004 che sarebbe poi arrivato alla conquista del 17° Scudetto, con Carlo Ancelotti in panchina: il Pippo della fascia, ovvero Pancaro, e il Pippo di sempre, il Superpippo carissimo ai tifosi milanisti, ovvero Inzaghi. In quella stagione Pancaro era quasi sempre titolare, invece a causa di una serie di infortuni era Inzaghi a far fatica a trovare continuità e spazio. Quel sabato sera, però, Inzaghi sapeva che avrebbe giocato dal primo minuto contro la Sampdoria di Novellino. Lui, con Kaká e Tomasson in attacco. Serginho non avrebbe giocato. Perciò Pippo va da Pancaro: tutto bene? Come stai?

IL CROSS GIUSTO: DA PIPPO A PIPPO

Pancaro disse la verità al suo compagno di squadra: ho un po' di dolorino al tendine d'Achille. Nessun problema, risponde Inzaghi. Giorgio... Lui era Giorgio Gasparini, il fisioterapista personale di Inzaghi che lavorò tutta la sera sul tendine di Pancaro. Lo mise a posto per la partita del giorno dopo. Alla mezz'ora del primo tempo, Milan-Samp era sull'1-1. I vari Antonioli, Conte, Donati e Bazzani stavano impegnando a fondo il Milan capolista. Ma al 35', ecco Pancaro. Cross perfetto, colpo di testa di Inzaghi e gol. Il Milan avrebbe poi vinto 3-1. Da Pippo Pancaro a Pippo Inzaghi: tendine massaggiato, gol assicurato...

IL TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 3-1

MILAN: Dida, Cafu, Nesta, P. Maldini, Pancaro, Gattuso, Pirlo, Seedorf (12'st Ambrosini), Kaká, Tomasson (33'st Rui Costa), Inzaghi (22'st Shevchenko). All.: Ancelotti.

SAMPDORIA: Antonioli, C. Zenoni (20'st Yanagisawa), Conte, Falcone, Bettarini, Diana, Donati, Volpi (12'st Carrozzieri), Doni, Bazzani, Cipriani (1'st Flachi). All.: Novellino.

Arbitro: Trefoloni.

Gol: 17' Pirlo (M), 27' Doni (S), 35' Inzaghi (M), 4'st Kaká (M).