acmilan - #tbt: l'esordio di Becks

Sarà sempre il Roma-Milan di Pato e di Beckham. Sembrava che il nazionale inglese avesse bisogno di due-tre mesi per recuperare la condizione giusta per essere pronto per il Milan. Non era così, Beckham subito. Con professionalità e con coraggio. Carlo Ancelotti aveva conosciuto David Beckham prima della sosta natalizia a San Siro, in occasione della partita prima della sosta, Milan-Udinese 5-1 il risultato finale.

Poi i test all'inizio del ritiro invernale. Sembrava solo lustrini e paillettes la presenza di Beckham nel Milan 2008-2009, invece Carlo Ancelotti si accorse subito che il campione dei Leoni era molto serio e faceva molto sul serio. Non a caso, quando il Milan vince ai rigori il giorno dell'Epifania del 2009 il Dubai Football Challenge proprio Beckham gioca tutto il primo tempo contro l'Amburgo.

Non aveva incantato Becks a Dubai, aveva tenuto la posizione e aveva pensato a inserirsi al meglio. Ma Ancelotti aveva notato qualcosa di importante, tanto che contro tutte le previsioni della vigilia lo stesso Beckham viene schierato dall'inizio all'Olimpico contro la Roma nella penultima giornata del girone d'andata. La Roma parte forte e va in vantaggio subito grazie a Vucinic. Ma il Milan tiene botta e rimonta, passando in vantaggio. Due grandi gol di Pato, il primo Pato, veloce, guizzante e irresistibile.

Sul 2-1 per il Milan la partita non è ancora finita, visto che Vucinic fissa il risultato sul 2-2. Ma Beckham la gioca tutta la partita di Roma. Mathieu Flamini a Dubai lo aveva sostituito dopo 46 minuti di gioco, a Roma invece la sostituzione avviene dopo 89 minuti. Il segnale, come sarebbe poi accaduto, che da Roma in poi David si avviava ad essere un punto di riferimento costante nelle scelte di formazione di Carlo Ancelotti.