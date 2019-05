acmilan - Un milione di cuori rossoneri

Tifosi rossoneri, siete stati meravigliosi. La stagione casalinga a San Siro si è conclusa con Milan-Frosinone ed è ormai passata agli archivi. Ciò che si porta con sé è il dato davvero straordinario che riguarda le presenze sugli spalti del nostro stadio: in 19 partite casalinghe abbiamo superato il milione di spettatori a San Siro.

Per la precisione, sono stati 1.177.717 i sostenitori che, dal 31 agosto, giorno dell'esordio casalingo in Milan-Roma, fino al 19 maggio, giorno dei saluti in Milan-Frosinone, hanno rimepito gli spalti di San Siro. Oltre 500.000 i biglietti venduti, 54.255 la media delle presenze a partita, dato in crescita del 3% rispetto alla stagione scorsa. A confermare il grande calore del pubblico milanista, sono state 12 su 19 le partite con oltre 50.000 spettatori a San Siro.

Per l'intero campionato sono stati venduti 445.050 biglietti, l’11,3% in più della passata stagione, grazie a politiche di prezzo studiate per ogni singola partita e anche a tante nuove iniziative pensate per coinvolgere diversi target, come famiglie, universitari, i Club legati al mondo di AIMC e le Scuole Calcio del territorio. Difatti oltre 16.000 studenti universitari e più di 75.000 famiglie hanno usufruito delle promo a loro dedicate. Numeri davvero importanti dunque per una stagione in cui per cinque volte si sono superati i 60.000 spettatori a San Siro e gli incassi di partita singola sono cresciuti di oltre il 30%.

La stagione 2018/2019 verrà ricordata anche per altri due record: il derby di ritorno Milan-Inter ha fatto registrare l'incasso più alto di sempre per una squadra di Serie A (oltre 5.8 mln). Milan-Lazio del 24 aprile è stata invece la Semifinale di Coppa Italia con più pubblico di sempre (61.045).