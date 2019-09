acmilan - "Vinci il derby!": partecipa al concorso

Vuoi vincere il Derby? Per Milan-Inter, in programma sabato 21 settembre alle 20.45 a San Siro, tutti i tifosi rossoneri - residenti in Italia e di età superiore ai 14 anni - avranno la grande occasione di aggiudicarsi il premio che mette in palio i biglietti per il big match valido per la quarta giornata di Serie A. Un'iniziativa unica ed esclusiva per vivere da protagonisti uno degli eventi più attesi e importanti della stagione.

Sarà sufficiente registrarsi inserendo i propri dati tramite il form online e partecipare a uno speciale quiz. Si potrà giocare una sola volta, scoprendo subito l'esito finale rispondendo a tre domande legate proprio al Derby. Indipendentemente dal fatto di essere dei veri esperti in materia, il concorso "Vinci il Derby!" vi permetterà di aggiudicarvi uno degli ambitissimi premi:

- Due biglietti di primo anello rosso e un pass parcheggio (lotto B) assegnati con modalità Instant Win.

- Una "Warm up experience" che comprende non solo due biglietti di primo anello rosso e un pass parcheggio (lotto B), ma anche la possibilità di assistere al riscaldamento del Milan dalla postazione a bordocampo di Radio 105, assegnata al termine del concorso tramite estrazione finale dei partecipanti che non hanno vinto con la modalità Instant Win.

Importante ricordare che:

- viaggi, pernottamenti e quanto non esplicitamente previsto come incluso sarà a carico del partecipante.

- se il vincitore è già in possesso di un titolo di accesso per Milan-Inter (abbonamento o singolo tagliando), il titolo dovrà essere ceduto entro 24 ore e prima dell'invio dei dati dei titolari

- i biglietti, non cedibili a terzi, dovranno essere ritirati direttamente a San Siro-

Per gli altri dettagli del concorso ti invitiamo a consultare il Regolamento.

Cosa stai aspettando? Partecipa subito e VINCI IL DERBY!