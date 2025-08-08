Adani applaude gli arrivi di Modric e Jashari: "Grandezza vera, calcio di cultura"

Daniele Adani applaude il mercato del Milan per quel che riguarda il centrocampo con gli arrivi di Luka Modric e Ardon Jashari. Ecco il suo pensiero attraverso il suo account Instagram.

"Jashari e Modric: linguaggio comune. Stessa unità di misura. L'analisi sopra le cose. L'astratto che rientra nel concreto, il pensato che evolve in realizzato. Esterno destro, interno sinistro, mente e piede, stupore e sorriso. Passaggio e movimento, lettura e inserimento. Costruzione e rifinitura, grandezza vera, calcio di cultura. Con Jashari e Modric le cose tornano ad essere giuste. Il vestito è di nobiltà ed il Milan presenta le credenziali per andare a caccia della Serie A".