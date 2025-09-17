Adani: "Con una partita a settimana per questo organico non è un miracolo arrivare tra le prime quattro"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Viva El Futbol, programma in onda sulla nota piattaforma streaming Twitch, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato del Milan dopo l'importante vittoria di domenica sul Bologna:

"Io a un certo punto vedevo Nkunku e Pulisic in panchina e Leao in tribuna. Una partita a settimana. Si è parlato dell'organico: Jashari fuori, Ricci che è entrato dalla panchina ed è entrato bene. Si è parlato tante volte che il centrocampo sia nettamente superiore a difesa e attacco ma questi nomi di cui ho parlato sono attaccanti. De Winter che poi è entrato.

Sono chiaramente tanti soldi spesi. Ne ha presi cedendo, è quasi arrivato a 170 milioni di spesi nel complesso con l'ultima di Nkunku, e anche il ragazzo del Wolfsburg. Mah. Il Milan deve crescere, deve migliorare, come ha detto il suo allenatore, ma una rosa per una partita a settimana è sufficiente o no? Perché ho sentito dire, e continuo a sentirlo dire, visto che comunque il Milan ha cercato certamente l'attaccante, probabilmente qualcos'altro in difesa, se vogliamo l'eccellenza. Ma per una partita a settimana questo organico...che riflessioni facciamo? Va contestualizzato l'obiettivo, non è miracolo arrivare tra le prime quattro".