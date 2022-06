Adani esalta De Ketelaere: "Ha dentro di sé il gioco del calcio"

MilanNews.it

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato così di Charles De Ketelaere, talento del Brugge: "Ha dentro di sé il gioco del calcio e può giocare in ogni posizione d’attacco. Nel Bruges ha fatto anche il “falso nove”. In più è giovane, può crescere ancora, soprattutto fisicamente. Perché è alto più di uno e novanta, ma è gracile, si vede che non ha ancora completato il processo. Quando lo farà potrà diventare ancora più forte, per esempio nella progressione".