Adani: "Il Milan ha sbagliato la partita, ma i rossoneri hanno dimostrato di saper reagire"

Ospite negli studi di 90° minuti, Daniele Adani commenta così il momento del Milan, che ieri sera non è andato oltre il 2-2 con la Salernitana: "Il Milan ieri ha sbagliato la partita, sappiamo benissimo quanto sia difficile confermarsi più che affermarsi. Il Milan in questi due anni ha dimostrato di meritare quelle posizione di classifiche. Ma questa è una squadra che nelle difficoltà ha dimostrato di saper reagire e sarà ancora protagonista per la lotta scudetto".