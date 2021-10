Adani: "Inaccettabile che la Juventus sia a -13 dal Milan"

Gabriele Adani, nel corso della trasmissione 90esimo minuto, ha parlato della sconfitta della Juventus contro il Sassuolo. L’ex difensore ha detto: “Il prato verde dice sempre la verità e la prestazione della Juventus è da analizzare, più del risultato. Dovessi solo parlare del risultato potrei parlare anche di vittoria ingiusta del Sassuolo, la Juventus ha fatto abbastanza per meritarsi la vittoria che non ha ottenuto, ma il problema è molto più serio. La stagione non è cominciata dal mio punto di vista, si pensa, si comunica e si gioca come ci si allena. La Juve in questo momento non ha né capo né coda, non mi stupisco di questo risultato anche se grave: nel derby d'Italia la Juve è apparsa totalmente rinunciataria e col Sassuolo con tanti assenti la Juve ha anche tirato tanto. Se tu infondi il pensiero dello speculare, del prendere pochi gol allora ci sta perdere facendone uno in meno. La Juve vive le partite in bilico, concedo una cosa in meno per raccogliere una cosa in più. Ha la rosa più forte del campionato, ne sono convinto, ma pensa male per arrivare a ottenere i successi. È a 13 punti dalla capolista Milan, per me è inaccettabile”.