Adani: "L'anno scorso Fonseca ha fatto il miglior calcio di Francia col Lille. Ci vuole tempo ed equilibrio"

Lele Adani, opinionista RAI, ha commentato il primo Milan di Fonseca che ha pareggiato 2-2 contro il Torino durante il suo intervento alla Domenica Sportiva. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan, come la Juventus, come il Napoli, hanno cambiato guida tecnica: siamo a metà agosto e serve equilibrio. Le dichiarazioni di Fonseca vanno in questo senso. Il portoghese ha fatto il miglior calcio di Francia col Lille l’anno scorso, chi ha seguito la Ligue 1 sa che la sua proposta è stata straordinaria.

Cerca un calcio offensivo e una riaggressione immediata nella fase difensiva: serve star bene fisicamente, i concetti devono essere di attaccare in avanti e se non sei equilibrato prendi gol nelle praterie. Ci vuole lavoro, ci vuole un po’ di tempo“.