Adani: "La vera intuizione di Allegri è aver messo Pulisic da numero 10"

Intervenuto ai microfoni della Rai, Daniele Adani ha spiegato qual è secondo lui il segreto dietro alla grande partenza del Milan in questa stagione: "La vera intuizione di Allegri secondo me è stata mettere Pulisic da numero 10. E' lì la dfferenza, Pulisic gioca da 10. In Italia finora e prima al Chelsea e al Borussia Dortmund, lo abbiamo visto sempre giocare da 7 o da 11, quindi da esterno d'attacco a destra o a sinista. Da 10 fa un po' quello che vuole. Pulisic determina e conclude la manovra milanista".

NESSUNO COME PULISIC

Dall'esordio in Serie A (2023/24), Christian Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol: 46 (27 reti, 19 assist), superando L. Martínez (45). Lo riporta Opta.