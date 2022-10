Adani: "Leao è veramente talmente top che se il Milan gioca in armonia Leao aggiunge, se il Milan non gioca Leao risolve"

MilanNews.it

Lele Adani, commentatore sportivo, si è così espresso alla BoboTV su Leao: "Leao è veramente talmente top che se il Milan gioca in un certo modo in armonia Leao aggiunge, se il Milan non gioca Leao risolve. Come? Scegliendo la giocata migliore in base a cosa fa la squadra: se attacca alta guarda Leao, se costruisce da dietro guarda Leao; quando la squadra è in difficoltà, in Leao vedo quella luce, quella consapevolezza di risolvere la partita. È una roba da giocatori forti: sente che deve risolvere la partita. Ci sono delle situazioni in cui il suo strapotere fisico e tecnico condiziona talmente tanto gli avversari che lo triplicano... Ora, anche se ha la testa bassa, riesce a servire l'avversario. Da Leao mi aspetto la falcata finale contro l'Empoli al 97esimo, ma la palla che dà a Saelemaekers nel primo tempo... Guardando in basso vede Saelemaekers libero. Tutto ciò lo fa diventare il miglior calciatore della Serie A".