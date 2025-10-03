Adani: “Se non diamo grosso merito al Milan diamo colpe al Napoli, ma i problemi del Napoli sono procurati dal Milan e dobbiamo darvi merito"

vedi letture

Nell'ultima puntata del suo podcast, l'opinionista e telecronista Lele Adani ha commentato così la sfida di domenica sera tra Milan e Napoli: "Il Napoli ha governato la partita, ma le partite si decidono a centrocampo e nelle aree di rigore. Nelle due aree c'è stata una squadra superiore all'altra. Il Milan è stato migliore nelle due aree di rigore. Non dobbiamo stupirci che il Napoli abbia fatto la partita perchè è più evoluto, ha un percorso più lungo, ha adottato per far si che questo accada. Però se devo dire che nel primo tempo, fino al 60', è stata così rimarcata la superiorità del Napoli io ti dico nel governarla, però le strade sono due: o noi se non diamo grosso merito al Milan diamo colpe al Napoli, o se al Napoli diciamo che la partita l'ha governata e non è stata attenta nella sua area, noi però dobbiamo dar merito al Milan che queste cose le ha procurate. I due gol sono bellissimi. Il primo gol arriva da un'azione costruita non da una palla buttata, il secondo gol lo inizia Pavlovic. Le giocate del Milan sono state buone.

Questo Milan basterà?

"Secondo me no, ma questo Milan mi sta dimostrando delle cose diverse. Però se dicamo che Conte è un fenomeno o noi diciamo che il lavoro fatto a San Siro non è buono, De Bruyne male, McTominay male, Hojilund male, perchè hanno giocato bene solo Lobotka e Anguissa, quindi dico o diamo totalmente le colpe al Napoli o diamo anche i meriti al Milan. Non prendo come buono solo il risultato ma anche tutte le cose positive che abbiamo visto".