Adani su Ricci: "Il suo apporto deve essere il classico binomio quantità-qualità"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch Viva El Futbol, l'ex calciatore Lele Adani ha parlato di Samuele Ricci e del salto di qualità che ha fatto passato dal Torino al Milan:

"Il salto di Ricci innanzitutto è strategico, è posizionale, nel senso che Ricci da giocatore un po' più di tecnica, un po' più avanzata, diventa un giocatore di ordine, di recupero, di equilibrio, di buon passaggio, con numeri non da centrocampista alla Reijnders, ma da centrocampista di fatica e equilibrio tattico. Lui secondo me ha avuto un impatto nello scorso anno clamoroso. La partita al Parco dei Principi in nazionale contro la Francia dell'Itaia lo vede dominare, palleggiare dentro l'area, evitare Mbappé e uscire a testa alta. Lo vede coprire, sopperire a un equilibrio tattico che si poteva avere in campo. Lo vede nella posizione di fraseggio, nell'appoggio, nella palla in verticale, nei tempi di gioco e in questa testa girevole che deve appartenere a tutti gli uomini parometri delle squadre, quelli che danno gioco e vedono il campo anche per gli altri.

Lui per me è migliorato lì. Il Milan perde uno dei centrocampisti più forti della Serie A, che è Reijnders. Penso che Modric venga a migliorare tutti, oltre che a dare il suo supporto, quello non di un giocatore di 40 anni, ma di un artista che non ha età. Quindi l'apporto di Ricci deve essere il classico binomio quantità-qualità":