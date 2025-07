Il Museo del calcio di Coverciano non va in vacanza: aperto anche ad agosto

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Un museo sempre aperto, tutti i giorni, per viaggiare nel tempo e scoprire la storia - a tinte azzurre - delle Nazionali italiane: il Museo del Calcio di Coverciano sarà infatti aperto per tutto il mese di agosto (compreso a Ferragosto), tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con orario continuato dalle 10 alle 18. Cimeli e postazioni interattive. Visitare il Museo del Calcio significa ripercorrere oltre centodieci anni di sfide, dalla prima partita della rappresentativa italiana nel 1910 fino all'ultimo trionfo continentale degli Azzurri, a Euro2020, grazie ai cimeli qui conservati: maglie, coppe, scarpini e tanto altro, in una visita sempre più interattiva, con postazioni quiz, possibilità di scattarsi un selfie con i campioni di ieri e di oggi, e sentirsi Ct per un giorno, disponendo in campo il proprio undici azzurro preferito.

Il Museo del Calcio si trova a Firenze, all'interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano. (ANSA).