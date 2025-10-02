Adani: “Un'altra cosa che mi prendo buona è la grandezza di Modric nella fase difensiva"

Nell'ultima puntata del suo podcast, l'opinionista e telecronista Lele Adani ha commentato così la sfida di domenica sera tra Milan e Napoli.

Questo Milan basterà ? "Secondo me no, ma questo Milan mi sta dimostrando delle cose diverse. Però se dicamo che Conte è un fenomeno o noi diciamo che il lavoro fatto a San Siro non è buono, De Bruyne male, McTominay male, Hojilund male, perchè hanno giocato bene solo Lobotka e Anguissa, quindi dico o diamo totalmente le colpe al Napoli o diamo anche i meriti al Milan. Non prendo come buono solo il risultato ma anche tutte le cose positive che abbiamo visto".

Sulla grandezza di Modric: "Un'altra cosa che mi prendo buona è la grandezza di Modric nella fase difensiva, ha delle statistiche che dicono che è primo in tutto, intercetti, filtranti, Line di passaggio tagliate, ripulite, ha messo la testa sull'incrocio dei pali. Se tu mi chiedi chi è più avanti tra Napoli e Milan dico ancora Napoli".