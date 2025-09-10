Adani: "Voglio dare fiducia ad Allegri: io credo in quello che era sei anni fa"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol sul Milan e su Massimiliano Allegri: “Se lui è arrivato per dare solidità, seguiamo quella solidità. Spero in una evoluzione, io credo in quello che era Allegri sei anni fa. Sono convinto che sia al canto del cigno. Allegri deve dimostrare di essere quello che era perché quando si parla di un vincente bisogna parlare del passato. Voglio dare fiducia, spero che il connubio Tare-Allegri dia una mano a una direzione che ha lasciato molto a desiderare“.

LE ULTIME DA MILANELLO

Come riportato da MilanNews.it, anche nella giornata di ieri, la prima di lavoro in gruppo della settimana verso la sfida al Bologna di domenica sera a San Siro, Rafael Leao ha lavorato a parte come previsto dal suo programma riabilitativo post infortunio muscolare al polpaccio. L'obiettivo del portoghese e dello staff di Allegri è chiaro: rimettere il numero 10 a disposizione del tecnico di Livorno almeno per la panchina in occasione della prossima partita.

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui alla gara contro il Bologna in programma alle 20.45 a San Siro, il Milan e Rafael Leao hanno ancora a disposizione 4 allenamenti: oggi, domani, venerdì e la rifinitura della vigilia. In questo lasso di tempo la speranza è di rivedere, almeno da domani quando il gruppo sarà completo di tutti i Nazionali, il portoghese al lavoro con il resto della squadra pronto per sedere almeno in panchina. Durante questa sosta sia Rafa Leao che Christopher Nkunku hanno sfruttato anche i giorni di pausa per lavorare a Milanello: il primo per recuperare dall'infortunio, il secondo per entrare quanto prima in condizione.