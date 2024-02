Adli a DAZN: "Oggi abbiamo dato l'anima. Dopo Monza volevo dimostrare di poter giocare nel Milan"

Yacine Adli ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

Due punti persi? “Penso che abbiamo fatto la partita giusta, abbiamo fatto tante cose, abbiamo messo tanta intensità. Abbiamo dato tutti, i due punti non li perdiamo oggi, li abbiamo persi prima in partite in cui potevamo mettere più anima”.

La sua partita: “Difficile giocare contro l’Atalanta, sono sempre uomo su uomo. Abbiamo cercato di fare tanto movimento. Ci sono rimasto male perché a Monza ho fatto una partita bruttissima, volevo dimostrare che sono da Milan e che posso giocare qua”.

Una settimana di certo non positiva: “Dobbiamo continuare ad andare avanti, in stagione ci sono momenti così. Non so se oggi c’era il rigore, penso di sì se va a vederlo al VAR. Paghiamo ogni mezzo errore ma dobbiamo spingere e andare avanti”.