Ag. De Ketelaere: "Trattativa Milan-Bruges? Ad un certo punto sembrava morta. Abbiamo fatto di tutto per far riuscire il trasferimento"

MilanNews.it

Tom De Mul e Yama Sharifi, agenti di Charles De Ketelaere, hanno rilasciato queste parole a Het Laatste Nieuws sulla trattativa tra Milan e Bruges per il loro assistito: "Abbiamo insistito un po’, mostrando il nostro lato aggressivo. A un certo punto l’accordo sembrava morto. Dopo l’incontro in Belgio, i club non hanno più voluto parlarsi. Poi siamo andati a Lugano. Due superpotenze si sono confrontate ed è diventata una vera battaglia. Il mondo esterno non può capire quanto sia stato difficile risolvere tale situazione. Dovevamo decidere la strategia. Abbiamo fatto di tutto per far riuscire il trasferimento".