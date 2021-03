Ag. Mykolenko: "Per lui meglio la Serie A della Premier, deve imparare tattica e mentalità"

L'agente di Vitaliy Mykolenko, Sergiy Serebrennikov, è stato intervistato da MinutiDiRecupero.it e ha parlato del suo assistito, accostato anche al Milan: "Innanzitutto io con credo che la Premier sia uno step migliore della Serie A, specie per giocatori come lui. Parliamo di un ragazzo di grandi qualità ma che deve imparare molto tatticamente e come mentalità e l'Italia è perfetta per questo. Amo il modo di fare calcio in Italia perché per i giovani è come un addestramento. A me personalmente piacerebbe tantissimo portarlo lì da voi. Si parlava di Napoli, Inter e Milan? Sono tutti grandissimi club e il calciatore ha le qualità per giocare in ognuno di essi, ma è troppo presto per parlarne…".