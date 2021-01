Ag. Paquetà: "Lucas è felice a Lione. Il Milan? Sono momenti che capitano, è un grande club"

Poco protagonista al Milan, un grande impatto al Lione al punto da essere classificato come il miglior giocatore del campionato francese. La nuova vita di Lucas Paqueta parla francese e lo fa nel migliore dei modi, da top player. “Lucas è felice, sta molto bene. Siamo contenti, ha fiducia in se stesso e per questo sta rendendo al meglio”, dice a Tuttomercatoweb l’agente di Lucas Paqueta, Eduardo Uram.

Perché al Milan non ha avuto fortuna?

“Succede. Nel calcio e nella vita. Sono momenti che capitano. Oggi Lucas è felice. Ma il Milan è un grande club, con gente seria e professionale. Non è successo niente di strano, sono situazioni normali del calcio, della vita di tutti i giorni. Pensiamo al presente”.

Nel futuro può esserci ancora l’Italia?

“Non è il momento di parlare del futuro. Il futuro è la prossima partita. Ma a Lucas è piaciuta molto l’Italia. Vedremo”.