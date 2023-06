Ag. Samardzic: "Voci su Milan e Napoli? Sicuro che potrà mettersi alla prova anche ad un livello superiore dell'Udinese"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Karsten Rickart, agente di Lazar Samardzic, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Se si guarda il tempo trascorso all'Udinese fino ad ora, si potrà notare come stia migliorando velocemente. In questa stagione ha segnato 5 gol e realizzato 4 assist, sono davvero numeri molto buoni. Laki è diventato uno dei giocatori più interessanti della Serie A. Nella sua prima stagione non ha giocato molto, ha avuto il tempo di ambientarsi, eppure è stato in grado di fare due gol e due assist".

Cosa ne pensa delle voci su Napoli e Milan? Pensa che sia pronto per squadre come queste?

"Come ho detto, è ancora giovane e ha grande potenziale. Ma d'altra parte ha anche già dimostrato di cosa è capace. Essere regolarmente titolare in Serie A, uno dei migliori campionati d'Europa, contro grandi squadre e giocatori, non è una cosa scontata. Soprattutto alla sua età e con Udine che è il suo primo passo all'estero. E ha disputato grandi prestazioni anche contro quelle squadre, il che dimostra che può competere a quel livello. Ha goduto di un'ottima educazione calcistica in club rinomati, dove ha dato prova di sé fin dalla tenera età. Con il suo stile di gioco, la sua intelligenza e la sua capacità e voglia di crescere sempre di più, sono sicuro che potrà mettersi alla prova anche ad un livello superiore".