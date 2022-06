Aggiornati i valori di mercato di Transfermarkt. In crescita molti rossoneri

MilanNews.it

Come di consueto il noto sito Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato delle rose e dei giocatori di Serie A. Il Milan è la squadra dal valore più alto in Italia, forte dello Scudetto recentemente conquistato. Sono parecchi i giocatori Campioni d'Italia che hanno visto impennarsi il proprio valore. Uno su tutti è Rafael Leao che da dicembre a oggi è passato da un valore di 35 milioni a uno di 70: il giocatore più prezioso della rosa e il terzo del campionato. Tra i più migliorati troviamo anche Pierre Kalulu passato in un batter d'occhio da 10 a 28 milioni; Sandro Tonali che ha accresciuto il suo valore da 35 a 50 milioni di euro; e Mike Maignan che ha dicembre veniva valutato 25 milioni e oggi ne vale dieci in più, 35. Tra gli altri, da registrare anche la crescita di Theo che ha innalzato ulteriormente il proprio valore da 48 a 55 e Tomori che da 45 ora è passato a valere 50 milioni.