Aggressione all'ex fidanzata, Giggs formalmente accusato: non sarà sulla panchina del Galles per gli Europei

(ANSA) - LONDRA, 23 APR - Rinviato a processo con l'accusa di aggressione ai danni di due donne, Ryan Giggs, autosospesosi dall'incarico di commissario tecnico del Galles, non parteciperà ai prossimi Campionati Europei. In accordo con la Federcalcio, l'ex attaccante del Manchester United, pur ufficialmente ancora ct del Galles, a seguito delle accuse di aggressione che gli hanno rivolto due donne, la sua ex fidanzata e un'amica, già lo scorso novembre aveva deciso di fare un passo indietro, autosospendendosi dall'incarico. Oggi, a seguito dell'incriminazione ufficiale, è stata la stessa Federcalcio gallese a confermare che sarà Robert Page, assistito da Albert Stuivenberg, a guidare Gareth Bale e compagni a Euro 2021. Già settimana prossima, il 28 aprile, Giggs dovrà presentarsi alla Manchester and Salford Magistrates' Court per la prima udienza del procedimento giudiziario che lo vede sul banco degli imputati. (ANSA).