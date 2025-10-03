Aghemo dalla Continassa: "Bremer da valutare per il Milan. Per Thuram salgono le chance"

Paolo Aghemo, inviato di SkySport sulla Juventus, si è così espresso dalla Continassa sulle ultime sui bianconeri verso la sfida contro il Milan: "Bremer si è allenato a parte e sarà da valutare verso la gara contro il Milan. Se la scelta di Tudor fosse quella di non rischiare il brasiliano, ci sarebbe pronto Gatti. Senza dimenticare Rugani, a disposizione come alternativa. Certo, avere il brasiliano contro i rossoneri sarebbe importante per la Juventus. Thuram si è invece allenato parzialmente con il gruppo. Salgono quindi un po' le possibilità di vedere il francese contro il Milan".