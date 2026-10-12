Agresti non è convinto di alcune scelte di Amorim: "Perchè Cisse dentro solo al 78'?

Il giornalista Stefano Agresti non ha capito alcune scelte di Amorim, come quella di mettere in campo Cisse solo al 78'

Stefano Agresti ha commentato così sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi i pareggi di ieri di Milan e Juventus contro rispettivamente Sassuolo e Cagliari: "Juve e Milan non sono pronte per stare lassù. Hanno avuto un sussulto prima della pausa per le nazionali, hanno ottenuto una vittoria a testa che ha permesso loro di passare in serenità la sosta più lunga di sempre, ma i limiti (tecnici) sono riemersi non appena il campionato è ricominciato, così come sono sembrate di nuovo discutibili certe scelte (dei tecnici). Per dire: se Zhegrova è il trequartista bianconero più in forma, perché non gioca dall’inizio e dobbiamo aspettare il secondo tempo per vederlo dribblare, inventare, calciare in porta? E ancora: se Cisse è stato uno tra gli azzurrini più brillanti, e in rossonero è già stato decisivo, come può entrare solo al 78’?

Spalletti e Amorim sembrano percorrere la stessa strada, virtuosa solo a sprazzi. Stavolta a dividerli sono stati soltanto i loro discussi centravanti: la Juve (che è sembrata più viva del Milan) ha finalmente beneficiato del gol di Kolo Muani, mentre Gonçalo Ramos non riesce a trasferire in campionato i fluidi positivi che lo spingono nel Portogallo. Ma il risultato alla fine è lo stesso: uno a uno. Così il distacco dalla vetta torna ad allargarsi, e Cagliari e Sassuolo si godono un’altra giornata di meritata gioia".