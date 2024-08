Agresti: "Il Milan trasmette sensazioni inquietanti, evidenziando preoccupanti segnali di disorganizzazione, scarsa lucidità e (stavolta) anche mancanza di cattiveria"

Stefano Agresti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport all'indomani di Parma-Milan: “Fonseca continua a perdere il Milan: i rossoneri sono staccati di tre punti in classifica (dall’Inter) ma, soprattutto, trasmettono sensazioni inquietanti, evidenziando preoccupanti segnali di disorganizzazione, scarsa lucidità e (stavolta) anche mancanza di cattiveria. Del resto a tutto c’è un limite. Anche al coraggio, anche alla ricerca dello spettacolo. Perché poi, quando si esasperano i concetti e non si modificano le proprie idee nemmeno di fronte all’evidenza, le conseguenze possono essere gravi.

Prendete il Parma. Hanno segnato un gol, potevano farne altri. Eppure Fonseca è andato dritto per la sua strada, non ha preso contromisure, ha lasciato che gli avversari continuassero a creare occasioni nitide ogni volta che superavano la prima pressione. Non è un caso (ma è quasi incredibile) che il Milan abbia subito i gol con azioni gemelle: due penetrazioni sulla sinistra, entrambe concluse in rete sul secondo palo”.