AIMC, terremoto: parte l’iniziativa "Aiutiamo la Croazia"

Parte l’iniziativa dei club RossoNeri ”Aiutiamo la Croazia”. Grazie all’impegno del Milan Club Milanistra che si è messo in prima linea, è partita la raccolta di fondi e beni per aiutare i paesi colpiti dal terremoto. Alcune città e piccoli villaggi sono stati completamente distrutti e la popolazione si è stabilita nelle auto per paura di ulteriori scosse. L’iniziativa vuole promuovere la raccolta di denaro ma anche fornire i beni di conforto maggiormente necessari in questo periodo (coperte, sacchi a pelo, tende da campeggio e vestiti pesanti per combattere il freddo). I soldi ricavati dalla raccolta fondi saranno utilizzati subito per l’acquisto di beni di prima necessità e per tutto il necessario per aiutare la popolazione che, oltre ai disagi del terremoto, sta affrontando ulteriori difficoltà causate dal freddo, dalla pioggia e dal fango. I primi aiuti sono già arrivati… ma serve ancora tanto…!!!

Per maggiori informazioni:

E-mail segreteria AIMC: aimcmilano@hotmail.com

Segreteria AIMC: Nuccia: 338.877.06.42 - Miriam: 346.74.54.682

…e ad aiutarci in questa iniziativa anche: LA MONTINA DI FRANCIACORTA (Sponsor ufficiale AC Milan): 3335431980.

RACCOLTA FONDI – E’ possibile effettuare la donazione direttamente al Milan Club Milanistra:

Michelle Castelli

Pozioi 26, 52470 Umag

Iban – HR4024020063101380405

Erste Banka

RACCOLTA BENI – Saranno organizzati diversi punti di raccolta:

Sede Milan Club Milanistra – Umago (Croazia)

Sede AIMC – Milano