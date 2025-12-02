Al Milan serve una nuova punta? Capello: "E dov'è? Quelli buoni se li tengono stretti i club che ce li hanno"

Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. Sono tutte ancora lì e in vetta alla classifica, da domenica sera, ci sono a braccetto Massimiliano Allegri e Antonio Conte, con Milan e Napoli. Due allenatori che hanno vinto 11 degli ultimi scudetti. Su entrambi ha espresso il suo punto di vista un altro tecnico che ha vinto tantissimo in carriera, anche alla guida del Diavolo: mister Fabio Capello. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Capello sulla possibilità che serva un centravanti dal mercato: "Un centravanti? E dove sono? Quelli che fanno la differenza se li tengono stretti i club che ce l'hanno, e se ce ne sono in giro arrivano prima gli inglesi, poi spagnoli e infine noi. Ma, mercato a parte, dipende dalle idee tattiche dell'allenatore: servirebbe, nel caso, un giocatore che si adatti alla sua visione di gioco. Oppure uno che faccia gol: lì non si sbaglia mai. Il calcio é una materia facile: gli attaccanti devono segnare, i portieri parare... Non è un caso che il Milan sia tornato in cima proprio ora che Maignan compie grandi interventi"