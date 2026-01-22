Al Milan tornano i titolari: in attacco dovrebbero giocare titolari Pulisic e Leao con Fullkrug che scalpita
(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il Milan prepara senza impegni infrasettimanali lo scontro diretto contro la Roma all'Olimpico. Massimiliano Allegri torna ad affidarsi ai titolarissimi dopo il turnover del match contro il Lecce. Tornano titolare Modric, Bartesaghi e probabilmente Pavlovic ormai recuperato. Da valutare invece le condizioni di Saelemaekers uscito nella ripresa della sfida contro il Lecce e non al meglio per un risentimento all'adduttore sinistro. In attacco dovrebbero giocare titolari Pulisic e Leao con Fullkrug che scalpita ma dovrebbe entrare a partita in corso. (ANSA).
Al Milan tornano i titolari: in attacco dovrebbero giocare titolari Pulisic e Leao con Fullkrug che scalpita
