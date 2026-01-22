Guidi: "Pavlovic avrebbe voluto esserci già con Como e Lecce, ma il buonsenso ha suggerito la via della prudenza"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Strahinja Pavlovic e il suo rientro con la Roma: "In difesa, torna Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo non gioca dal pareggio con la Fiorentina, quando fu costretto a lasciare il campo per una brutta botta alla testa. Nonostante i nove punti di sutura alla tempia, Pavlovic avrebbe voluto esserci già con Como e Lecce, ma il buonsenso ha suggerito la via della prudenza.

Così contro i salentini è andato soltanto in panchina, dopo aver saltato la trasferta sul lago in casa Fabregas. Adesso il serbo è pronto al rientro contro la Roma nello stadio in cui ha segnato il suo primo gol con la maglia del Milan. Si parla di un anno e mezzo fa e l’avversario era la Lazio, ma anche i giallorossi hanno saggiato all’andata le doti del guerriero rossonero. Pavlovic, infatti, decise la gara d’andata, che Allegri portò a casa con il più classico degli 1-0, nonostante occasioni a go go da una parte e dall’altra. Con l’ex Salisburgo dal 1’, riecco il terzetto titolare in difesa: Tomori-Gabbia-Pavlovic. Anche se la crescita di De Winter in queste settimane non esclude totalmente sorprese. Nel caso, il belga farebbe scivolare Tomori in panchina".