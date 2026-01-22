Europa League: tutti i risultati delle sfide delle 18.45

Di seguito i risultati delle sfide di Champions delle 18.45:

Bologna - Celtic 2-2
5' Hatate (C), 41' Trusty (C), 58' Dallinga (B), 72' Rowe (B)

Brann - Midtjylland 3-3
4' e 70' Erlic (M), 19' Holm (B), 31' Junior Brumado (M), 68' rig. Kornvig (B), 90 + 10 rig.
Soltvedt (B)

Fenerbahçe - Aston Villa 0-1
25' Sancho

Feyenoord - Sturm Graz 3-0
5 Watanabe, 69* Hadj Moussa, 90' Borges

Friburgo - Maccabi Tel Aviv 1-0

82' Matanovic

Malmo - Stella Rossa 0-1
16' Kostov

PAOK - Betis 2-0
67' Zivkovic, 87' rig. Giakoumakis

Viktoria Plzen - Porto 1-1 6' Cerv (V), 90' Gul (P)

Young Boys - Lione 0-1

45' + 1 Maitland-Niles