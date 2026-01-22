Europa League: tutti i risultati delle sfide delle 18.45
MilanNews.it
Di seguito i risultati delle sfide di Champions delle 18.45:
Bologna - Celtic 2-2
5' Hatate (C), 41' Trusty (C), 58' Dallinga (B), 72' Rowe (B)
Brann - Midtjylland 3-3
4' e 70' Erlic (M), 19' Holm (B), 31' Junior Brumado (M), 68' rig. Kornvig (B), 90 + 10 rig.
Soltvedt (B)
Fenerbahçe - Aston Villa 0-1
25' Sancho
Feyenoord - Sturm Graz 3-0
5 Watanabe, 69* Hadj Moussa, 90' Borges
Friburgo - Maccabi Tel Aviv 1-0
82' Matanovic
Malmo - Stella Rossa 0-1
16' Kostov
PAOK - Betis 2-0
67' Zivkovic, 87' rig. Giakoumakis
Viktoria Plzen - Porto 1-1 6' Cerv (V), 90' Gul (P)
Young Boys - Lione 0-1
45' + 1 Maitland-Niles
Pubblicità
News
Bianchin: "Cardinale ha fatto i complimenti per i risultati di questi mesi, ha ribadito di voler vincere e ha chiarito che il suo impegno con il club è a lungo termine"
È tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Championsdi Franco Ordine
Le più lette
3 Giuffredi: "Se a Conte manca il coraggio di far giocare i giovani, non è un problema mio. Allegri fa giocare Bartesaghi, retrocesso con l'U23, nel Milan"
10:27 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Calciomercato Milan
Di Marzio sul rinnovo di Maignan: "Risolta la questione commissioni. Ora manca solo il dettaglio scadenza"
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com