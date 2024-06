Albertini: "Appena arrivato al Milan davo del lei a Baresi, c'era grande rispetto"

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto delle sue parole:

Dare del "Lei" A Franco Baresi: "Eh certo, il primo anno nel Milan gli davo del Lei, c'era nonnismo in spogliatoio era quasi un obbligo, c'era grande rispetto per Franco. Io ero spesso vicino a Marco Simone, Filippo Galli e Giovanni Stroppa, era il mio gruppo diciamo. Poi in campo dico sempre che i miei due maestri sono stati Ancelotti e Rijkaard, che ho ritrovato poi da allenatore al Barcellona e non era timido come quando giocava nel Milan, da tecnico parlava tantissimo".