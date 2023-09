Albertini: "Leao capitano? Da lui ci si aspetta sempre tanto, è motivo di crescita"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dell'evento Cupra Ghost Padel, l'ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini ha voluto commentare così la situazione del Milan: "Leao capitano? Da lui ci si aspetta sempre tanto, per avere la fascia bisogna essere maturi e responsabili in ogni occasione, può essere sicuramente un motivo per lui per crescere e avere continuità non solo in campo ma anche fuori".