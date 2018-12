Alciato: "Ibra al Milan? Meno semplice di come sembra. Lo svedese toglierebbe spazio a Cutrone"

Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport 24, ha parlato così della possibilità del ritorno di Ibrahimovic al Milan: “Dovessi scommettere oggi direi che non arriva ma non lo escluderei. Non è così semplice come la situazione potrebbe sembrare. Io credo che la valutazione che sta facendo il Milan ora è relativa a Cutrone. Cutrone è una bellissima certezza, se non segna sta male e Ibra gli toglierebbe spazio. Questa è la valutazione da fare in casa Milan ma Ibra è sempre Ibra, anche dopo l’infortunio”.