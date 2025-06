Alcune statistiche di Tijjani Reijnders fanno capire cosa si perderà il Milan

Cosa perde il Milan cedendo Tijjani Reijnders? Non solo un giocatore che poteva essere il perno su cui ricostruire questa squadra ma anche uno dei migliori giocatori in diverse statische individuali all'interno della rosa. Dal suo arrivo nella stagione 2023/2024 l'olandese si è affermato come uno dei titolarissimi rossoneri e dei migliori interpreti del campionato. Qui si riportano i dati di una ricerca Opta per quanto riguard alcuni campi in cui Reijnders era tra i primi.

Tijjani Reijnders tra i giocatori del Milan nel suo periodo in rossonero:

- Presenze (104), 1°

- Match da titolare (97), 1°

- Passaggi riusciti metà campo avversaria (2443), 1°

- Passaggi ultimo terzo di campo (535), 1°

- Gol (19), 3°