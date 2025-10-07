Alessandro Lucarelli spiega perché la Serie A non lo diverte
Luka Modric ha fatto breccia nel cuore di molti: a 40 anni forse nessuno se lo aspettava, ancora di più considerando che sta giocando tutti i minuti di tutte le partite, fatta eccezione per la Coppa Italia.
Anche l'ex calciatore Alessandro Lucarelli, oggi ospite di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato di Luka Modric e ci ha legato in coda una riflessione più ampia sul calcio italiano. Le sue parole: "Se apprezziamo le giocate di Modric (che è un campione dal talento indiscutibile), vuol dire che il nostro campionato scarseggia di campioni del genere. Se il campionato mi diverte? Sinceramente no, la maggior parte delle partite sono noiose"
