Alla squadra serve il tifo della Curva. Maignan chiaro: "Manca"

Che la situazione di limbo in cui si trova attualmente il tifo organizzato rossonero potesse in qualche modo avere impatto anche sulla squadra era ed è idea comune, con San Siro che al momento sembra essere più un teatro che uno stadio in cui assistere ad una partita di calcio. Nel frattempo Milan, istituzioni e Curva sono in stretto e continuo contatto per trovare una soluzione che possa accontentare tutti, magari già per domenica sera contro il Napoli.

Intanto Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, conferma che alla squadra manca giocare in quell'ambiente infuocato che nel recente passato ha trascinato i giocatori in campo. La storia Instagram condivisa dal francese non lascia spazio ad interpetazioni: "Manca", e un'immagine della Curva Sud Milano che sventola le tante bandiere rossonere.