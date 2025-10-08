Allegri a corto di personale: solo 4 giocatori di movimento a disposizione

vedi letture

Il centro sportivo di Milanello in questi gironi sarà molto vuolto, più de solito. A questo giro il Milan è la squadra di Serie A che ha dato in prestito alle Nazionali il maggior numero di calciatori della prima squadra. Sono ben 15 i giocatori milanisti che nei prossimi 10 giorni difenderanno i colori del proprio paese: ci sono i tre francesi Maignan, Rabiot e Nkunku; i due belgi Saelemaekers e De Winter; gli italiani Gabbia e Bartesaghi (U21); il croato Modric; l'americano Pulisic; il portoghese Leao; l'ecuadoregno Estupinan; il messicano Gimenez; l'inglese Loftus-Cheek; il serbo Pavlovic; lo svizzero Athekame (U21).

Da qui ne consegue che, della prima squadra, i rossoneri rimasti a disposizione di Allegri sono solamente sei, di cui solo quattro di movimento. Oltre ai due portieri Terracciano e Torriani, saranno al lavoro nei prossimi giorni con lo staff del tecnico livornese e con i superstiti di Milan Futuro e il loro allenatore Massimo Oddo, anche Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Samuele Ricci.