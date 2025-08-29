Allegri a DAZN: "Non abbiamo rischiato troppo, ma c'è ancora da migliorare. Mercato? La società lavora bene per portare giocatori da Milan"

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:

Sulla partita e vittoria

"Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione".

Modric e il modo di giocare a centrocampo

"Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po' le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po' lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce".

Il mercato e le caratteristiche dell'attaccante tipo

"Non è questione di caratteristiche, magari potremo giocare anche se attaccante, è questione di come si sta in campo. Santiago ha fatto bene, è da solo venti giorni con la squadra e sta trovando la condizione, lui come anche altri giocatori".

Il cambio modulo

"I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità dei miei ragazzi".

Mercato ancora in corso

"La società sta facendo bene e lavorando per portare giocatori importanti, perchè qui devono arrivare giocatori importanti. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio".