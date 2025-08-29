Allegri a DAZN: "Non abbiamo rischiato troppo, ma c'è ancora da migliorare. Mercato? La società lavora bene per portare giocatori da Milan"

Allegri a DAZN: "Non abbiamo rischiato troppo, ma c'è ancora da migliorare. Mercato? La società lavora bene per portare giocatori da Milan"
di Niccolò Crespi

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:

Sulla partita e vittoria

"Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione".

Modric e il modo di giocare a centrocampo

"Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po' le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po' lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce".

Il mercato e le caratteristiche dell'attaccante tipo

"Non è questione di caratteristiche, magari potremo giocare anche se attaccante, è questione di come si sta in campo. Santiago ha fatto bene, è da solo venti giorni con la squadra e sta trovando la condizione, lui come anche altri giocatori".

Il cambio modulo

"I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità dei miei ragazzi".

Mercato ancora in corso

"La società sta facendo bene e lavorando per portare giocatori importanti, perchè qui devono arrivare giocatori importanti. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio".