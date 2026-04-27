Allegri a Mediaset: "A Pulisic manca il gol. Leao ha fatto una buona prestazione"

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Nel post partita di Milan-Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il punto prezioso conquistato dalla sua formazione in ottica qualificazione in Champions.

Partita che ha regalato poche emozioni, te l'aspettavi così?

"Si perché comunque c'era la posta in palio alta e solo un episodio poteva stappare la partita. Non è successo. Buon punto per noi ma sappiamo che dobbiamo fare ancora due vittorie".

Il peggio è passato

"Non bisogna abbassare la guardia perché domenica andiamo a Sassuolo, squadra ottima. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto come quello di oggi".

Come giudichi la prestazione di Leao

"Credo che abbia fatto una buona prestazione, anche come atteggiamento per dare una mano alla squadra".

Che cosa manca a Pulisic?

"Il gol. Stasera si è mosso bene, si è messo a disposizione della squadra ed è la cosa più importante".

La decisione sul cambio di Bartesaghi?

"Verso la fine del primo tempo è andato in confusione. Però è normale, è un ragazzo giovane, ha fatto una stagione importante e va lasciato sereno".

Quanto manca alla Champions?

"Per la matematica 6, poi vediamo domenica".

Cosa chiedi in queste ultime 4 partite ai tuoi ragazzi?

"Non abbiamo ancora centrato l'obiettivo, prima centriamo l'obiettivo e poi pensiamo a tutto".

Sullo scontro con Spalletti

"Luciano è uno dei più bravi che c'è. Immaginavo che poteva giocare una partita del genere"