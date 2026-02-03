Allegri a MTV: "Tutti hanno affrontato la partita con grande serietà. Bene i 50 punti, ma non bastano"

Nel post partita di Bologna-Milan, sfida vinta dai rossoneri con un netto 0-3, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la più che convincente prestazione dei suoi ragazzi.

Oggi è stata una partita in controllo?

"Gli ultimi 10 minuti sono stati in gestione, anche perché le partite sono sempre aperte. Bravi i ragazzi a non prendere gol e portare a casa il risultato e raggiungere quota 50 punti".

Sono tante le note positive di oggi? Come lavorerà in questi 12 giorni?

"Domani faremo allenamento, poi 3 giorni liberi e poi domenica ricominceremo il percorso verso Pisa, anche perché poi comincerà il rush finale del campionato e sarà importante avere tutti a disposizione".

Aspetto soddisfazione?

"Il fatto che la squadra ha affrontato la partita con grande serietà, tutti. in fondo ci dobbiamo arrivare tutti insieme, ma dobbiamo sapere che l'anno prosismo dobbiamo per forza cercare di giocare la Champions, e questo ci permetterà di fare turnover".

Oggi il suo gruppo è stato squadra, dando la sensazione di essere lucida qualsiasi cosa succedesse

"C'è ancora molto da migliorare. Ci sono tanti giocatori che stanno crescendo, però la consapevolezza di avere molta qualità, fare 22 risultati utili consecutivi non era facile farlo, ma ad oggi 50 punti non bastano per niente. Oggi ci godiamo la vittoria ma poi dobbiamo tornare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo".