Allegri a Sky: "Estupinan serio e professionista. Prossimo obiettivo: arrivare a 70 punti"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara del Derby vinto contro l'Inter per 1-0. Le sue dichiarazioni.

Commento sulla partita?

"Stasera la squadra ha dato una bella rispsota, venivamo da due partite in casa con solo un punto. Stasera nel Derby contro la squadra migliore del campionato non era semplice: bisognava mantenere inalterato il vantaggio sulla quinta. L'obiettivo prossimo è arrivare più velocemente possibile a 70 punti, che non bastano per la Champions League"

Guardi in alto o in basso?

"Io guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo quattro scontri diretti con Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus. Dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra e continuare a migliorare quello che stiamo facendo. Nelle stagioni i primi sei mesi sono quelli di assestamento, dove devi lavorare per arrivare a marzo e giocarti le partite che contano"

Cresciuto anche Estupinan...

"Estupinan stava molto bene: è un buon giocatore ma soprattutto un giocatore serio e professionista, come lo chiami è sempre disponibile come tutti gli altri. Tutti a Milanello abbiamo l'obiettivo di tornare a giocare la Champions League"

Come mai la difesa così alta?

"Non è una scelta strana, stiamo meglio fisicamente e riusciamo a lavorare in un altro modo. Stasera andava fatta una partita del genere. Abbiamo passato due mesi con 13-14 giocatori e non potevamo affrontare le partite con un grande dispendio di energie: ora che stiamo tutti bene possiamo fare altre partite. La cosa più importante è che la squadra ha accettato tranquillamente l'uomo contro uomo e poi bravi nella lettura della difesa vicino all'area"